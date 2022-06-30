30 Июня 2022 04:07

Нокаутер Ахмедов из команды Головкина узнал дату и место следующего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский профессиональный боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) узнал дату и место своего следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации сайта Boxrec.com, 30 июля Ахмедов выйдет на ринг Crypto.com-арены в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперник 26-летнего казахстанца пока неизвестен.

Свой предыдущий бой Али Ахмедов провел в декабре прошлого года в США — в первом раунде нокаутировал Пауля Валенсуэлу (26-11, 17 КО) из Мексики. Боксер входит в команду чемпиона мира WBA Super/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и представляет его промоутерскую компанию GGG Promotions.



