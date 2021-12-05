Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский сайт BloodyElbow.com отметил впечатляющую развязку боя ангольского файтера Манела Капе (17-6) и казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-6), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Капе нанес одну из самых быстрых серий ударов, которые вы когда-либо видели в поединке ММА», — пишет издание.

Напомним, Манел Капе победил Жалгаса Жумагулова техническим нокаутом в первом раунде на отметке 4:02. Для бойца из Казахстана это поражение стало уже третьим в UFC, но до этого он не проигрывал досрочно: Раулиану Пайве (21-3) и Амиру Альбази (14-1) Жумагулов уступил единогласным решением судей.