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Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
5 Декабря 2021 14:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский сайт BloodyElbow.com отметил впечатляющую развязку боя ангольского файтера Манела Капе (17-6) и казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-6), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
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«Капе нанес одну из самых быстрых серий ударов, которые вы когда-либо видели в поединке ММА», — пишет издание.
Напомним, Манел Капе победил Жалгаса Жумагулова техническим нокаутом в первом раунде на отметке 4:02. Для бойца из Казахстана это поражение стало уже третьим в UFC, но до этого он не проигрывал досрочно: Раулиану Пайве (21-3) и Амиру Альбази (14-1) Жумагулов уступил единогласным решением судей.
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