НОК РК выразил соболезнования Тимуру Кулибаеву в связи с кончиной его матери

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования Тимуру Аскаровичу Кулибаеву по поводу его невосполнимой утраты – ухода из жизни матери, Раисы Алдабергеновны Кулибаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

« Уважаемый Тимур Аскарович! Мы скорбим вместе с Вами об этой безвозвратной потере.

Для всех, кто её знал, Раиса Алдабергеновна была воплощением добра и отзывчивости. Потеря главной опоры человека – любящей матери – тяжёлое горе, и мы все разделяем Ваши чувства и хотим поддержать Вас в этот непростой час. Пусть светлые воспоминания о жизни мамы, счастье и тепле, которые она хранила в семье, всегда будут с Вами. Олимпийская семья скорбит вместе с Вами», - говорится в тексте соболезнования.