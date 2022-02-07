НОК подвел итоги выступления казахстанских спортсменов с начала Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков подвел итоги выступления казахстанских спортсменов с начала Олимпийских игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы только что вернулись с соревнований по конькобежному спорту, где наши спортсменки Екатерина Айдова и Надежда Морозова провели старт на дистанции 1500 метров. Как вы знаете, команда по фристайлу-могулу уже выступила. Вчерашние результаты, конечно, нам было тяжело принимать. У Юлии Галышевой 11-ое место, Анастасия Городко - 21-ое место, Аяулым Амренова - 22-ое место, Олеся Граур – 28-ое место, Дмитрий Рейхард – 8-ое место и Павел Колмаков – 11-ое место», - прокомментировал Андрей Крюков в ходе Zoom-конференции.

Как отметил генеральный секретарь НОК Казахстана, вчера команда по шорт-треку заняла пятое место в смешанной эстафете.

«Это считается очень хорошим результатом. Мы рады, что наши спортсмены выдали такой серьезный результат. Шорт-трек – очень сложный вид спорта. Мы знаем, как долго наши спортсмены идут к этим результатам. Поэтому рады этому выступлению. Что касается других выступлений, все проходит по плану», - добавил Андрей Крюков.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко в рамках Олимпийских игр-2022 завершила выступление в индивидуальной гонке.

Сегодня также Надежда Морозова и Екатерина Айдова, представляющие Казахстан на Олимпиаде-2022 в конькобежном спорте, выступили на дистанции 1500 м.