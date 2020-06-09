НОК Казахстана прокомментировал ситуацию с тяжелоатлетами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Олимпийский комитет Казахстана прокомментировал ситуацию по поводу видеообращения спортсменов тяжелоатлетов из-за невыплаты им заработных плат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«На сегодня членам национальных сборных команд по олимпийским видам спорта, в том числе тяжелоатлетам по линии НОК Казахстана выплата заработанных плат выполняется в полном объеме и вовремя. Для спортсменов зарплата НОК является одним из источников его дохода. Да, проблема не выплаты доплат некоторым спортсменам национальных сборных команд из других источников существует, поскольку в связи с пандемией источники финансирования сокращают свои бюджеты, соответственно и спонсорскую помощь. На самом деле это общая проблема для всех. На сегодняшний день все заинтересованные стороны работают над решением сложившейся ситуации»,- говорит генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков .

Генеральный секретарь также подчеркнул, что НОК выполняет все свои обязательства перед спортивными федерациями и спортсменами, а также в настоящий момент сконцентрирован над поэтапном возобновлением учебно-тренировочного процесса. Для организации и контроля за безопасным учебно-тренировочным процессом в условиях изоляции при НОК создан оперативный штаб.

После снятия режима ЧП НОКом разработаны и внедрены новые регламенты работы спортивных баз, проверены 29 аккредитованных спортивных баз на соблюдение санитарно-дезинфекционного режима согласно Алгоритму работы спортивных объектов, баз и залов, утвержденному Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

25-ти спортивным объектам даны разрешения на возобновление организации учебно-тренировочных сборов. Еще четыре спортивной базы доводят свои объекты до условий, определенных регламентами НОК и Постановлением санитарного врача.

Добавим, что уже приступили к учебно-тренировочным сборам мужские и женские сборные команды по боксу, дзюдо, а также команды по водным видам спорта и современному пятиборью. На этой неделе ожидается также возобновление тренировок на открытом воздухе у команд по зимним видам спорта. Команды по другим олимпийским видам спорта приступают к тренировочному процессу согласно разработанному графику.

Андрей Крюков отметил, что основные расходы НОК, связанные с организацией тренировочных процессов национальных сборных команд, и другие финансовые обязательства НОК по государственному заданию выполняются и будут выполняться в полном объеме. При этом, главным приоритетом в деятельности организации являются спортсмены, сохранение их здоровья и безопасности. По словам генерального секретаря, именно атлеты являются главными мотиваторами и представителями своих видов спорта.