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Ногу ребенка зажало в дереве в Петропавловске

4 Ноября 2022, 04:04
Ногу ребенка зажало в дереве в Петропавловске
4 Ноября 2022, 04:04

Ногу ребенка зажало в дереве в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели благополучно вызволили ногу 10-летнего мальчика из расщелины дерева. Ювелирная работа специалистов позволила избежать ребенку серьезных травм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, спасатели с такой ситуацией сталкиваются впервые. Мальчик упал с дерева и его нога оказалась зажатой в расщелине двух стволов. Ребенок жаловался на сильную боль, попытки самостоятельно вызволить ступню ни к чему не привели.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда прибыли на место через четыре минуты после вызова. На освобождение ноги ушла минута, но работа требовала точности, выверенных действий. Малейшая ошибка или перекос лап гидравлического инструмента, используемого для освобождения ноги ребенка, могла привести к серьезной травме.

«В нашей практике приходится сталкиваться с различными ситуациями, но такое произошло впервые. Бывало, снимали кольца с рук, открывали квартиры, спускаясь к окнам с крыши или верхних этажей многоэтажек, вызволяли пострадавших из покореженных в результате аварий автомобилей. Но наши ребята всегда готовы оказать помощь в любой нестандартной ситуации», - сказал руководитель спасательного подразделения Агыбай Нургужинов.

С начала года спасатели совершили 262 выезда, в ходе которых спасли 107 человек, многим людям оказали необходимую помощь.

Фото: ont.by.


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