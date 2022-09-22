22 Сентября 2022, 05:19

Ночных гонщиков на мотоциклах выявляют жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», сотрудники полиции выявляют мотоциклистов-нарушителей правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 21 по 25 сентября в Жамбылской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. ОПМ призвано сократить количество случаев дорожно-транспортного травматизма, а также нарушений тишины водителями мотоциклов и других нарушений ПДД.

«Сотрудники батальонов патрульной полиции напоминают жамбылцам о необходимости соблюдать требования правил дорожного движения и водить мотоциклы безопасно. С водителями, которые нарушаю т тишину в ночное время, или ездя т с громким выхлопом, проводится профилактическая работа, такие факты пресекаются», - сказала руководитель пресс-службы департамента полиции региона Гульсара Мухтаркулова.

По информации ведомства, с начала года в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, один человек погиб.

Так, в ночное время 26-летний житель села Кордай, двигаясь по одной из центральных улиц населенного пункта, не справился с управлением на большой скорости и совершил самоопрокидывание. В результате ДТП водитель мотоцикла, не приходя в сознание, от полученных травм скончался на месте происшествия.