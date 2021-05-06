«Ночных бабочек» из пяти городов выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции в Атырау выявили «ночных бабочек» из Алматы, Туркестана, Шымкента, Кызылорды и Тараза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковыми инспекторами полиции управления полиции города Атырау в ходе проведения проверки на своей территории были выявлены четыре женщины в возрасте от 22 до 34 лет из городов Алматы и Тараз, оказывающие услуги интимного массажа. Для этого они арендовали посуточно квартиры в одном из многоэтажных домов, расположенных по улице Сатпаева. В их отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 449 КоАП РК (Оказание услуг сексуального характера либо иных услуг), ч. 2 ст. 492 КоАП) проживания без регистрации по месту жительства) и изъяты отпечатки пальцев. 4 мая участковыми инспекторами полиции в одном из многоэтажных домов, расположенных по улице Сатпаева, также были выявлены четверо девушек в возрасте от 22 до 30 лет из городов Туркестан, Шымкент, Кызылорда, которые предоставляли интимные услуги в 2 квартирах, снимая их на условиях долгосрочной аренды. В отношении них составлены аналогичные административные протоколы по ч. 1 ст. 449 КоАП РК, ч. 2 ст. 492 КоАП РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По информации ведомства, в целях проверки законности аренды квартир собранные документы будут направлены в управление государственных доходов Атырауской области.

Работа в этом направлении продолжается.