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    01:00, 06 Май 2021 | GMT +6

    «Ночных бабочек» из пяти городов выявили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции в Атырау выявили «ночных бабочек» из Алматы, Туркестана, Шымкента, Кызылорды и Тараза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участковыми инспекторами полиции управления полиции города Атырау в ходе проведения проверки на своей территории были выявлены четыре женщины в возрасте от 22 до 34 лет из городов Алматы и Тараз, оказывающие услуги интимного массажа. Для этого они арендовали посуточно квартиры в одном из многоэтажных домов, расположенных по улице Сатпаева. В их отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 449 КоАП РК (Оказание услуг сексуального характера либо иных услуг), ч. 2 ст. 492 КоАП) проживания без регистрации по месту жительства) и изъяты отпечатки пальцев. 4 мая участковыми инспекторами полиции в одном из многоэтажных домов, расположенных по улице Сатпаева, также были выявлены четверо девушек в возрасте от 22 до 30 лет из городов Туркестан, Шымкент, Кызылорда, которые предоставляли интимные услуги в 2 квартирах, снимая их на условиях долгосрочной аренды. В отношении них составлены аналогичные административные протоколы по ч. 1 ст. 449 КоАП РК, ч. 2 ст. 492 КоАП РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    По информации ведомства, в целях проверки законности аренды квартир собранные документы будут направлены в управление государственных доходов Атырауской области.

    Работа в этом направлении продолжается.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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