Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Ночные заморозки сохраняются на севере, востоке и в центре Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Августа 2022, 03:00
Ночные заморозки сохраняются на севере, востоке и в центре Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С северо-западным антициклоном на большей части Казахстана 24 августа сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем ожидаются дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке и в центре – туман. Ночью на севере, в центре, востоке республики на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, юго-западе Западно-Казахстанской, востоке Атырауской, юге Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане