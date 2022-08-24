Ночные заморозки сохраняются на севере, востоке и в центре Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С северо-западным антициклоном на большей части Казахстана 24 августа сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем ожидаются дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке и в центре – туман. Ночью на севере, в центре, востоке республики на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, юго-западе Западно-Казахстанской, востоке Атырауской, юге Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.