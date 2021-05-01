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    02:20, 01 Май 2021 | GMT +6

    Ночные заморозки ожидаются в шести областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 мая на большей части территории Казахстана с западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. Ночью в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге, юго-востоке и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди с грозами. По республике местами сохранятся усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

    В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Жамбылской области местами возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области днем местами возможен град, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.

    В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, утром и днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области с пыльной бурей.

    В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

    В Костанайской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.



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