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вчера 22:00
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вчера 21:35
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Ночные полеты на вертолетах отработали командиры военного вуза в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Навыки пилотирования в ночное время на обновленном аэродроме отработали командный и летно-инструкторский состав военного института сил воздушной обороны имени Героя Советского союза Талгата Бегельдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На полевом аэродроме вуза провели ремонтно-восстановительные работы, дооснастив его специальными техническими средствами. Теперь он будет обеспечивать мероприятия по практической подготовке летного состава и курсантов в любое время года, в дневное и ночное время, в простых и сложных метеоусловиях.
Полеты проводились на многоцелевых вертолетах Ми-8МТ под руководством начальника военного института генерал-майора авиации Даурена Косанова.
«Ранее данный аэродром был предназначен только для обеспечения полетов днем в простых метеорологических условиях. После проведенных ремонтно-восстановительных работ он дооборудован комплексом аэродромного светотехнического оборудования и радиолокационной системой посадки воздушных судов. Это позволит летать нам ночью и в сложных метеорологических условиях, что значительно расширит наши возможности в подготовке летно-инструкторского состава и курсантов», – отметил он.
Летная подготовка направлена на выработку единых методик выполнения различных задач в воздухе, обучение и поддержание необходимого уровня практических навыков летного состава.
В ходе разбора полетов начальник Военного института Сил воздушной обороны акцентировал внимание на роли наставника в обучении и воспитании курсантов. Он должен не только учить летать, но и раскрывать способности и задатки будущих летчиков, развивать в них важные профессиональные качества.
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