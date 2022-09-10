Ночные автобусы запустят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По просьбам горожан в Таразе продлят время работы автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в отделе внутренней политики акимата Тараза, время движения общественного транспорта в областном центре увеличат в связи с началом учебного года. Это сделано с учетом обращений горожан для того, чтобы школьники могли спокойно возвращаться домой после занятий во вторую смену. Новое расписание начинает действовать с 12 сентября.

В ведомстве назвали маршруты, продлившие свое время работы.

«Автобусы под номером 55, 30, 40 будут ездить до 00 часов. Автобусные маршруты под номером 16, 8, 9, 32, 12, 30, 11, 46, 19 будут курсировать до 22:00. Автобусы под номером 1, 36, 33, 44, 47, 33, 7, 38, 34, 23, 27, 28, 29 будут курсировать до 21:00-21:30», - сообщили в отделе внутренней политики акимата Тараза.

По информации пресс-службы акима города, постоянно пополняется городской транспортный парк. Жамбылские перевозчики приобретают новые автобусы, соответствующие современным требованиям комфорта и безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщалось ранее, в Таразе начали курсировать новые автобусы. Они обслуживают один из самых протяженных городских маршрутов №9, протянувшийся от села Талас через жилые массивы «Барысхан» и «Сахарный завод», по улице Балуана Шолака, по проспекту Толе би, через микрорайон «Арай», жилые массивы «Кызыл абад» и «Шанырак». В часы пик на этом маршруте отмечается переполненность автобусов.

С 4 мая 2021 года в Таразе утвержден новый тариф на перевозки пассажиров. Оплата за проезд по электронной проездной карте для всех пассажиров 85 тенге, для учащихся школ – 40 тенге.