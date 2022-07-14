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Ночные автобусы до аэропорта запустят в Нур-Султане
14 Июля 2022 22:53

Ночные автобусы до аэропорта запустят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с временным переходом Международного аэропорта столицы на ночной режим работы для удобства горожан запустят автобусные маршруты в ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

«С 15 июля по 8 августа в Нур-Султане до аэропорта будут курсировать ночные рейсы общественного транспорта. Такое решение принято в связи с временным переходом столичной воздушной гавани на ночной режим работы», - говорится в сообщении.

Обеспечение пассажиров общественным транспортом будет производиться маршрутом под №10.

Время выезда ночных рейсов маршрута №10 с аэропорта: 23:18, 00:29, 01:59, 02:59. Дневное расписание движения маршрута остается без изменений.

Ранее сообщалось, что с 15 июля столичный аэропорт будет работать в сокращенном режиме из-за ремонтных работ взлетно-посадочной полосы.


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