Ночной суд начнет работать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Трёхсторонний меморандум о создании ночных судов заключили прокуратура, ДВД и суд Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«В казахстанском правовом пространстве ночной суд - явление новое, хотя в мировой практике он присутствует. Это пилотный проект, мы хотим применить его в отношении административных правонарушений при дорожно-транспортных происшествиях. В будущем такие суды будут работать во всех районах нашей области», - рассказал председатель Карагандинского областного суда Мусабек Алимбеков.

По словам председателя специализированного межрайонного административного суда Караганды Кеменгера Имашева, ночной суд позволит сократить срок рассмотрения дел об административных правонарушениях со 100 до 15 дней.

«Для чего нужен ночной суд? В частности, в тех случаях, когда полицейский составляет протокол при ДТП, вина водителя очевидна, и он её признаёт. Когда автовладелец получит страховую выплату? Сначала он ждёт, пока полиция направит материалы в суд, пока дело рассмотрит судья, потом решение суда должно вступить в законную силу, и только тогда выплачивается страховка. На всё уходит более 3 месяцев, в течение этого времени транспорт стоит. И таких дел, где водители согласны с правонарушением, - более 70 процентов. Ночной суд должен решить эту проблему. Для рассмотрения дела в ночном суде нужны всего два условия, это: признание вины и согласие на рассмотрение в вечернее время. После составления протокола материалы в течение суток поступают в административный суд. И в тот же день суд назначает рассмотрение дела. На третьи сутки стороны получают постановление суда, и с этим документом потом идут в страховую компанию. Таким образом, срок рассмотрения дела сокращается до 15 дней, с учётом вступления постановления суда в законную силу», - пояснил Кеменгер Имашев.

Время работы ночного судьи - с 18:30 до 22:00.

«Самое главное, будут довольны наши граждане. Они смогут, во-первых, не отвлекаясь от своих дел разрешить дело, и тем самым быстро установить причину ущерба. Во-вторых, это экономия времени. В-третьих, будут оперативно решаться вопросы, связанные с ответственной стороной, а также с возмещением вреда. Возможно, в будущем в ночных судах также будут рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений, о мелком хулиганстве и о нарушениях в области миграции», - сказал председатель специализированного межрайонного административного суда Караганды.