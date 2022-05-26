26 Мая 2022 14:37

Ночной шум и музыка из машин – кто в ответе за покой столичных жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С приходом лета из-за жаркой погоды астанчане вынуждены открывать на ночь свои окна, через которые и без того очень хорошо слышны смех и крики молодежи, а также громкая музыка из машин. С запросом, какие меры принимает полиция для обеспечения покоя граждан, корреспондент МИА «Казинформ» обратился в департамент полиции Нур-Султана.

Как заверили в пресс-службе департамента, в полиции знают об этой проблеме, а потому снаряжают в столичные дворы патрули – как пешие, так и авто, для осуществления подворовых обходов. Причем каждый вечер и каждую ночь.

«Подворовой обход территории осуществляется ежедневно в вечернее и ночное время сотрудниками патрульной полиции (пешие и автопатрули) согласно утвержденным маршрутам патрулирования. Также в период проведения профилактических мероприятий подворовой обход в ночное время производят участковые инспекторы полиции», - говорится в ответе на наш запрос.

Более того, перед брифингом в Есильском управлении полиции, официальный представитель департамента полиции Нур-Султана Нуралы Танирбергенов разъяснил механизм осуществления подворовых обходов.

«Каждый день на участковые пункты полиции заступают двое дежурных и автопатруль. Это те, кто обслуживает дневные вызовы. Там же, на месте делают обход. Когда вызовов нет, они делают обходы, особенно в вечернее время», – заверил спикер.

В ответ на вопрос журналиста, почему работа по дворовому обходу полицейскими патрулями (хоть пешими, хоть посредством автомобиля) выполнялась в большинстве своем в период усиления карантина, Нуралы Танирбергенов сказал, что в настоящее время «обходы делаются в основном в тех местах, где обстановка более криминогенная».

«Бывают ЖК, где в основном живут квартиранты, приезжие, фактически 99% жильцов. Там постоянно происходят ссоры, скандалы, дебоши», - прокомментировал представитель столичного ДП.

Ранее, начальник местной полицейской службы Управления полиции Есильского района подполковник Ерлан Тойымбаев заявил о нехватке полицейских инспекторов.