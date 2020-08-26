Ночной рейд: столичная молодежь продолжает нарушать карантин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице полицейские провели рейд по развлекательным заведениям по выявлению нарушения ограничительных требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».
После вечернего развода и закрепления участков за группами на территории столичного района «Есиль» стражи порядка заступили на дежурство.
«По приказу Министерства внутренних дел с 25 по 29 августа у нас проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Столичный департамент полиции совместно с бойцами подразделения «Улан» и представителями общественности проводит рейдовые мероприятия. Наша главная цель – предотвратить правонарушения и преступления, нарушения правил дорожного движения, а также обеспечить соблюдение карантинных мер», - отметил в интервью журналистам начальник управления полиции района «Есиль», подполковник полиции Мадияр Айтуганов.
По его словам, несмотря на смягчения карантина, по правилам после 23.00 не должны работать различные увеселительные заведения: кафе, рестораны, ночные клубы. Поэтому на проверку полицейские и представители СМИ выехали после 23.00.
Первым объектом посещения стал ночной клуб «Аруа», находящийся на краю центрального парка по проспекту Туран. В ходе посещения было обнаружено большое скопление людей на летней площадке. Посетители увеселительного заведения, завидев камеры, сразу же спешно попытались покинуть место отдыха. После в вип-зале ночного клуба была обнаружена группа молодежи, отмечавшее день рождения девушки. Увидев камеры, все участники торжества прикрыли свои лица, кто-то спрятался за занавески, а кто-то вообще полез под бильярдный стол. Теперь всем участникам торжества придется выплатить штраф в размере более 80 тысяч тенге, полицейские и сотрудники СЭС тут же оформили на них протоколы. Владельцам заведения, как отметили представители столичного акимата, грозит более крупный штраф в размере более 600 тыс. тенге, если это ИП, или более 800 тысяч тенге для ТОО.
Как выяснилось, это заведение уже не в первый раз нарушает карантинные требования.
Нарушения в эту ночь были выявлены и на других объектах. К примеру, в одном из развлекательных заведений по улице Сауран молодежь свободно сидела и распивала спиртные напитки, а также раскуривала запрещенный кальян. Здесь тоже были составлены административные протоколы и наложены штрафы.
В ходе рейда полицейские объяснили посетителям, что распространение коронавируса хотя и снизилось, но еще не остановлено, и поэтому ограничительные меры необходимо соблюдать в целях своей безопасности.
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