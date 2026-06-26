Ночной рейд «Еркін жол жүру» провели в Мангистауской области

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области совместно с сотрудниками полиции провели в ночное время профилактический рейд «Еркін жол жүру», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

В ходе мероприятия полицейские составили административные протоколы в отношении владельцев автомобилей, перекрывающих подъездные пути к многоквартирным жилым домам. С нарушителями также была проведена разъяснительная работа.

Основная цель рейда — обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и аварийно-спасательной техники к жилым домам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также повышение уровня безопасности населения.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает жителей не загромождать проезды для специальной техники и парковать автомобили только в установленных местах. В ведомстве напомнили, что в чрезвычайной ситуации важна каждая минута.