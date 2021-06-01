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    08:54, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Ночной пожар близ домов сельчан тушили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Камыш и сухая трава загорелись в селе Ефремовка Павлодарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первого июня, в 01.15, поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодарский район, Ефремовский сельский округ, село Ефремовка. Это 43 километров от пожарной части №3 Павлодара», - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    На открытой территории горели камыш и сухая трава на 200 квадратных метрах. Пожар ликвидирован в 03.20, добавили в ДЧС.
    «Причина - неосторожное обращение с огнем населения. Выезжали четыре человека личного состава и одна единица техники. Ущерба нет», - отметили в департаменте.

    Любительское видео попало в соцсеть.
    «Здесь - пожар а там, дальше, дома идут», - прокомментировал очевидец.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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