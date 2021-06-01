Ночной пожар близ домов сельчан тушили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Камыш и сухая трава загорелись в селе Ефремовка Павлодарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первого июня, в 01.15, поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодарский район, Ефремовский сельский округ, село Ефремовка. Это 43 километров от пожарной части №3 Павлодара», - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На открытой территории горели камыш и сухая трава на 200 квадратных метрах. Пожар ликвидирован в 03.20, добавили в ДЧС.

«Причина - неосторожное обращение с огнем населения. Выезжали четыре человека личного состава и одна единица техники. Ущерба нет», - отметили в департаменте.

Любительское видео попало в соцсеть.

«Здесь - пожар а там, дальше, дома идут», - прокомментировал очевидец.



