Ночного дрифтера оштрафовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ночного дрифтера, видео с экстремальным вождением которого распространилось в соцсетях, оштрафовали на 79 350 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

5 апреля в соцсетях появилось видео, где водитель автомашины Lexus IS 300H на площади перед одним из торговых центров Караганды совершал круговое движение с задымлением и пробуксовкой, несколько раз проехал по пешеходной дорожке, создавая опасную ситуацию для других водителей и пешеходов. Ночной дрифтер, не думал ни о чем: не о своем здоровье и жизни, не об окружающих. Видео возмутило пользователей соцсетей.

Стражи порядка в течение нескольких минут установили местонахождение экстремала. В отношении 27-летнего нарушителя составлены административные протокола по ч. 1 ст. 595 , ч. 1 ст. 596, ч. 1 ст. 601 КоАП РК и наложен штраф 23 МРП (79 350 тенге).