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    01:22, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Ночные заморозки прогнозируют в двух регионах Казахстана

    холодное лето, весна
    Фото: freepik

    В 15 областях, а также в городе Шымкенте объявили штормовое предупреждение на понедельник, 3 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

    В области Абай ожидается гроза. Днем порывы ветра до 23 м/с.

    На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Атырауской области ожидается гроза, порывистый ветер, сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра до 23 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 

    Днем 3–5 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, порывистый ветер, сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, порывистый ветер, сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Карагандинской области ожидается гроза, порывистый ветер. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Костанайской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Северо-Казахстанской области ожидается порывистый ветер, на востоке области порывы 23 м/с.

    В горах Туркестанской области ожидается гроза, порывистый ветер, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Улытау ожидаются порывистый ветер, высокая пожарная опасность.

    В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. 

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Карагандинская область Непогода Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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