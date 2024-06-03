Ночные заморозки прогнозируют в двух регионах Казахстана

В 15 областях, а также в городе Шымкенте объявили штормовое предупреждение на понедельник, 3 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

В области Абай ожидается гроза. Днем порывы ветра до 23 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается гроза, порывистый ветер, сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра до 23 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3–5 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, порывистый ветер, сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, порывистый ветер, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается гроза, порывистый ветер. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается порывистый ветер, на востоке области порывы 23 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза, порывистый ветер, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются порывистый ветер, высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.