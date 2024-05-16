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    02:00, 16 Май 2024 | GMT +6

    Ночные заморозки ожидаются в 4 областях Казахстана

    Заморозки
    Фото: freepik.com

    Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана 16 мая. Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, востоке — сильные дожди, град, шкал, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Как отмечают синоптики, лишь на севере страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на северо-западе, в центре страны — туман.

    В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер временами 30 м/с и более.

    Ночью на севере Павлодарской, на севере, востоке Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2-3 градуса.

    На юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность. В пустынных районах Туркестанской области и в Урджарском районе области Абай сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

     

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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