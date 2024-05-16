Ночные заморозки ожидаются в 4 областях Казахстана

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана 16 мая. Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, востоке — сильные дожди, град, шкал, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Как отмечают синоптики, лишь на севере страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на северо-западе, в центре страны — туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер временами 30 м/с и более.

Ночью на севере Павлодарской, на севере, востоке Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2-3 градуса.

На юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность. В пустынных районах Туркестанской области и в Урджарском районе области Абай сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.