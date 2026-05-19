Ночные рейды проведут в Актюбинской области в дни школьных выпускных

В Актюбинской области работники сферы образования и правоохранительные органы будут проводить ночные рейды в день последнего звонка и вручения аттестатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В первую очередь, будет уделяться внимание ресторанам и базам отдыха. В этом году в области окончат школу более 11 тысяч молодых людей. Последний звонок должны совместно организовать руководство школ и родительские комитеты.

— Руководители школ обязаны обеспечить соблюдение санитарных требований, организацию дежурств и проведение эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе организации и проведения торжественных мероприятий вся ответственность возлагается на руководителей организаций образования. Вместе с тем, по торжественным мероприятиям школы могут принимать и самостоятельные решения. В частности, разрешается проводить имеющие воспитательное значение мероприятия, такие как выражение благодарности школе и учителям, исполнение песен и чтение стихов, вальс выпускников, — сказала руководитель Актюбинского областного управления образования Булбул Кузембаева.

Вручение аттестатов также должно проходить в зданиях школ или на школьной территории. В этот день выпускники обязаны надеть школьную форму. Запрещено надевать модную одежду, предназначенную для праздничных вечеров.

— Не допускаются: подарки учителям и школьной администрации, проведение вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, организация автопробегов, привлечение аниматоров или праздничных агентств, встреча восхода солнца, проведение праздничных собраний на природе, сбор денег с родителей. Главная цель — обеспечить безопасность детей и провести выпускные мероприятия в скромном, имеющем воспитательное значение формате. После торжественных мероприятий не должны допускаться бесцельное хождение выпускников в ночное время, групповое празднование в общественных местах. С целью обеспечения безопасности совместно с правоохранительными органами будут организованы рейдовые мероприятия в местах скопления людей, — сказала Б. Кузембаева.

