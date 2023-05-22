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Ночная трагедия: 20 детей стали жертвами пожара общежитии в Гайане

Автор:  
Татьяна Кудренок
22 Мая 2023, 20:13
Ночная трагедия: 20 детей стали жертвами пожара общежитии в Гайане Фото: mir24.tv

ДЖОРДЖТАУН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 20 детей погибли в результате пожара в шахтерском городке Махдие в центральной Гайане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Пожар вспыхнул сразу после полуночи в понедельник в общежитии местной средней школы, пока дети спали.

По словам официальных источников, экстренные службы не могут до сих пор локализовать пожар из-за плохих погодных условий.

Несколько человек получили ранения, некоторых готовят к эвакуации в столицу Джорджтаун, где создан специальный центр.

«Это большая трагедия. Это ужасно, это болезненно», — заявил президент Гайаны Ирфан Али.

Помимо медицинских бригад, размещенных в аэропорту, две крупные больницы Джорджтауна будут готовы уделить каждому ребенку внимание.

Министр внутренних дел Робсон Бенн находится на месте катастрофы, туда направляются премьер-министр и другие правительственные чиновники.

«С тяжелым сердцем и болью кабинет министров информируют об ужасающем пожаре в общежитии в Махдии. Прилагаются все усилия для проведения полномасштабной медицинской эвакуации», — говорится в сообщении правительственного департамента по делам общественности.

Гайана – это государство на северо-востоке Южной Америки, расположенное между Венесуэлой и Суринамом.


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