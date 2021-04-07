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    14:40, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Ночевала в мечетях: пропавшая девочка найдена в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области нашли без вести пропавшую 15-летнюю сельчанку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    6 апреля в дежурную часть Карасайского РУП с заявлением об исчезновении дочери обратилась 45-летняя жительница села Коксай. Факт зарегистрирован в ЕРДР, заведено розыскное дело.

    Оперативники выяснили, что 4 апреля девочка, воспитывающаяся в неполной семье, вышла погулять и пропала. В течение двух дней мать безуспешно разыскивала дочь, после чего обратилась в полицию.
    Приступившие к розыску оперуполномоченные ОКП УМПС Карасайского РУП в течение нескольких часов установили местонахождение подростка и вернули ее домой.
    Со слов девочки, она хотела попробовать пожить без опеки матери. Ночи проводила в мечетях. По факту в соответствии со ст. 127 КоАП РК «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и защите прав и интересов несовершеннолетней, повлекшее занятие бродяжничеством», составлен административный протокол, который направлен в ювенальный суд, для принятия законных мер.
    Кроме того, на основании ст. 442 КоАП РК, за нахождение несовершеннолетней дочери без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра, матери вынесено официальное предупреждение. Обрадованная тем, что дочь возвращена домой в целости и сохранности, женщина поблагодарила полицейских.

    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
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