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Ночью в столице сохраняются снег и низовая метель
28 Января 2020 16:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», в ночь на 29 января в столице сохраняются снег, низовая метель, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы до 15-18 метров в секунду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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