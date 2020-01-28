Ночью в столице сохраняются снег и низовая метель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», в ночь на 29 января в столице сохраняются снег, низовая метель, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы до 15-18 метров в секунду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.



