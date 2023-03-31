Ночью в Алматы ожидаются заморозки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 апреля ночью в горах Алматы ожидаются заморозки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения Казгидромета от 31 марта информирует, что в горах ожидаются сильные осадки, порывы ветра могут достичь 17-22 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

«1 апреля ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве призвали горожан воздержаться от походов в горы. Также туристов, оказавшихся в горах, убедительно просят соблюдать все меры безопасности.

«Если вам необходима помощь, звоните по номерам: 112, 109 или 8 (727) 372-15-60 - Дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК», - добавили в департаменте.

Ранее синоптики на большей части республики объявили штормовое предупреждение.



