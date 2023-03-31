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    Ночью в Алматы ожидаются заморозки

    31 Марта 2023, 15:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 апреля ночью в горах Алматы ожидаются заморозки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения Казгидромета от 31 марта информирует, что в горах ожидаются сильные осадки, порывы ветра могут достичь 17-22 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

    «1 апреля ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В ведомстве призвали горожан воздержаться от походов в горы. Также туристов, оказавшихся в горах, убедительно просят соблюдать все меры безопасности.

    «Если вам необходима помощь, звоните по номерам: 112, 109 или 8 (727) 372-15-60 - Дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК», - добавили в департаменте.

    Ранее синоптики на большей части республики объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Погода ДЧС
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