16 Мая 2022 14:29

Ночь в музее с исторической реконструкцией пройдет в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Театрализованное представление на исторические темы продемонстрируют 17 мая в Таразе на популярном мероприятии «Ночь в музее», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором выступает Республиканский Государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники Древнего Тараза» Министерства культуры и спорта РК.

«Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник - Международный день музеев, - отметил в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор музея-заповедника Нурлан Быкыбаев. – Накануне этого важного культурного события наш музей-заповедник «Памятники древнего Тараза» проводит ставший уже традиционным тематический фестиваль «Ночь в музее». Он проводится во многих городах мира».

Под открытым звездным небом, на территории древнего караван-сарая Торткуль, сотрудники музея готовят театрализованное представление на сюжеты из истории средневекового Тараза. Здесь же развернутся тематические выставки, в которых будут представлены находки, собранные казахстанскими археологами в ходе раскопок городищ на территории Жамбылской области.

В 2008 году н а западной окраине города Тараза специалисты Института археологии имени А.-Х. Маргулана обнаружили остатки сооружения, которое оказалось караван-сараем с сопутствовавшей инфраструктурой. По найденным здесь монетам объект датировали VI-VII вв. нашей эры. То есть 15 веков назад здесь останавливались торговые караваны. В 2010 году караван-сарай был реконструирован, возведены пятиметровые стены, воссоздан внутренний интерьер. Сегодня восстановленный Торткуль входит в список популярных объектов туристического маршрута «Великий Шёлковый путь», вызывая огромный интерес у отечественных и зарубежных туристов.

«Такие исторические мероприятия должны быть интересны людям разных возрастов, от школьников до аксакалов-ветеранов. Необходимо привлекать туристов в такие сакральные исторические места, и наша задача – пропагандировать, популяризировать отечественные музеи, достопримечательности, - отметил директор историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев. - Наша история древняя и богатая, но до конца еще не изучена, предстоит много работы по изучению истоков казахского народа. Но то, что имеется, необходимо довести до нашей молодежи, чтобы знали нашу историю, наследие предков. Музеи не только хранят исторические ценности, но и учат любить и понимать культурное и духовное наследие своей страны и мировой цивилизации. Памятники материальной и духовной культуры учат нас нашему прошлому и открывают дорогу в будущее».



