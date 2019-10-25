+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 13 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ночь в музее провели сотни жителей и гостей Атырау

25 Октября 2019 17:20
Поделиться:
Ночь в музее провели сотни жителей и гостей Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырауский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства имени Сариева пригласил своих посетителей на «Ночь в музее». Событие состоялось в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

200 экспонатов расскажут о выдающихся личностях Казахстана в музее Абая
К республиканскому Параду музеев присоединилась Карагандинская область Городские музеи Алматы станут бесплатными для школьников

«Цель мероприятия - популяризация искусства, в том числе и декоративно-прикладного, формирование культуры, приобщение к прекрасному людей самого разного возраста. За ночь музей посетили сотни горожан и гостей города. Посетители пробовали свои возможности в написании картин на холсте или в акварели. Воочию увидели, как создают портреты известные местные художники, как работают мастера декоративно-прикладного искусства», - рассказал директор Атыраускогообластного музея художественного и декоративно-прикладного искусства имени Сариева Тулеген Орынбасарулы.


Посетители смогли посмотреть концерт, оценить творчество модных дизайнеров, познакомиться с выставкой мастеров прикладного искусства и ювелирных изделий.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Культура, Рухани жаңғыру,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив