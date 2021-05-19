«Ночь в музее» посвятили 30-летию Независимости  в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске прошла «Ночь в музее», посвященная 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Восточно-Казахстанском музее искусств «Ночь в музее» в этом году прошла в онлайн-формате. Основной частью мероприятия был конкурс графического портрета «Алаш асылдары». Этот конкурс посвящен 30-летию Независимости Казахстана, а также 155-летию лидера правительства Алаш, общественного деятеля Алихана Бокейханова.

В краткие сроки 17 участников из Усть-Каменогорска, Семея, а также Тарбагатайского и Катонкарагайского районов предложили 30 портретов (акварель, пастель, тушь, перо, гуашь, смешанная техника). В конкурсе приняли участие члены творческого объединения «Жаңғыру» и Союза художников Казахстана.

«На выставке можно увидеть портреты лидера движения Алаш Алихана Бокейхана, врача Халела Досмухамедова, писателей Миржакыпа Дулатова, Магжана Жумабаева, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Жусупбека Аймауытова, создателя казахского алфавита Ахмета Байтурсынова и других деятелей Алаш в новых ракурсах. В ходе выставки был также отмечен 85-летний юбилей народного писателя Казахстана, поэта Олжаса Сулейменова. Молодежь художественно читала произведения поэта», – рассказала сотрудник Музея искусств Толкын Тетепова.