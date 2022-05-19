19 Мая 2022 04:37

Ночь в музее - парад ретроавтомобилей прошел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее прошла акция «Ночь в музее», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

Одним из первых праздник отметил литературно-мемориальный музей Федора Достоевского. Ночная акция прошла под названием «Мы родом из детства». Для посетителей была подготовлена развлекательная программа.

На территории музея была организована выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь можно было приобрести имбирные пряники, шоколад ручной работы, различные украшения и игрушки. Стартовала акция с ретропарада автомобилей.

«В холле музея посетителей встречал пионерский отряд — члены ОО «Краеведческое общество «Прииртышье»,.Они исполнили пионерские песни 70-80 годов. Здесь же горожане могли посмотреть выставку «Цвета радуги». Учащиеся школы № 1 им. Н. Г. Чернышевского подготовили театрально-поэтическую композицию «Вместе по дороге до Луны», по произведениям А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака», - сообщили в музее.

На площадке музея состоялось дефиле модельного агентства и ДОО «Международный культурный центр мира «Дети мира», а также концертная программа «По волнам моей памяти».

На протяжении акции на территории музея работала интерактивная экспозиция «Достоевские раскраски» и выставка кошек, а также различные фотозоны «Фотография на память».



