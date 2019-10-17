Ночь в музее: окунуться в атмосферу древнего города предложили жителям Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Театрализованное представление «Тысяча и одна ночь в древнем городе» пройдет в ночь с 18 на 19 октября в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором выступил Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза».

«В ночь с 18 на 19 октября, с восьми вечера до трех часов ночи на территории историко-культурного комплекса «Древний Тараз» состоится театрализованное представление «Тысяча и одна ночь в древнем городе», - рассказали в музее «Памятники древнего Тараза». – Для жителей и гостей города мы постарались создать историческую атмосферу средневекового «города купцов и ремесленников». Можно будет окунуться в атмосферу древнего города и стать свидетелями легендарной истории любви хана Карахана и юной красавицы Айши-биби. Наши гости познакомятся с удивительными страницами истории и культуры жамбылского края, увидят «ожившие» исторические персонажи в музейном пространстве, смогут сделать памятное фото на фоне красочных инсталляций, подготовлено много других развлечений».

Отметим, что одним из объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, стало древнее городище Тараз (І - ХІХ вв.), некогда бывшее крупным средневековым городским центром и средневековой южной столицей Казахского ханства. Ныне на территории городища располагается историко-культурный комплекс «Древний Тараз», археологический музей под открытым небом.

В 2011 году в Таразе закрыли и перенесли Центральный рынок, существовавший на этом месте сотни лет, и начали полномасштабные археологические раскопки древнего городища Тараз. Археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI-XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

Таразский музей уникален тем, что размещенные здесь две тысячи экспонатов являются артефактами, обнаруженными здесь же, в ходе археологических раскопок. Собранные в музейной экспозиции артефакты представляют различные эпохи, страны, формы и стили.

Сегодня в Таразе полным ходом ведется строительство еще одного историко-культурного комплекса «Шахристан», который вместе с уже существующим археологическим комплексом «Древний Тараз» должен стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром.

Напомним, в Казахстане проходит республиканская акция «Парад музеев» под эгидой программы «Рухани жаңғыру». Акцию уже поддержали музеи Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей. Цель акции - популяризировать музеи и обеспечить доступ к ним для всех граждан республики.



