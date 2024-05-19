ночь музеев проходит в Астане

В Национальном музее РК проходит акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев на церемонии открытия обратился с приветственной речью к собравшимся на мероприятии посетителям и поздравил сотрудников Национального музея с их профессиональным праздником и предстоящим Днем работника культуры и искусства.

— Я от чистого сердца поздравляю всех с этим замечательным праздником — Международным днем музеев. В целом, это мероприятие проводится традиционно каждый год в главном музее нашей страны, центре культуры и истории — Национальном музее. Музеи на сегодня являются не только объектом культуры, но и центром образования и знаний, они прививают у молодого поколения любовь к знаниям и творчеству. Поэтому важность сегодняшнего мероприятия очень велика для общества, — отметил Сабит Барлыбаев

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Людей в музее собралось немало, многие пришли семьями. Для них была организована концертная программа с участием артистов Казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы», государственной концертной организации «Казахконцерт».

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В стенах Национального музея были организованы концертная и развлекательная программы, ярмарка ремесленников, театрализованные экскурсии и сразу несколько экспозиций. Кроме того, посетители смогли поучаствовать в проекте «Звездный гид», в рамках которого экскурсии проводили известные артисты и историки и другие узнаваемые личности.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В зале изобразительного искусства была представлена выставка картин «Степная живопись: символы, краски, образы».

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В зале временных выставок была представлена выставка Рафаэля Слекенова «Свет Тенгри»

Отметим, искусство художника широко известно не только в Казахстане, но и за ее пределами.

Выставка «Свет Тенгри» представляет ретроспективу творчества Р.Слекенова, сопряженного с историей становления независимого Казахстана. На выставке представлены 80 работ художника.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В музее также были организованы мастер-классы службы консервации и реставрации, лекция-концерт «қоңыр кун» по возрождению звучания домбры известных личностей из фонда музея, мастер-классы по валянию, театрализованная экскурсия.



— Знаете, честно говоря, я впервые оказалась свидетелям этого мероприятия, раньше слышала и видела по телевизору, здесь действительно царит по-настоящему праздничная атмосфера. Да и в музее обычно не увидишь столько людей. Здесь можно интересно и с пользой провести время, — скаазала одна из посетительниц Анара Бекжанова.

Возраст посетителей музея в этот день был разнообразен здесь можно было увидеть и совсем малышей, и студентов, и людей пожилого возраста.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

С каждым годом акция ночь в музее набирает популярность. К примеру, в прошлом году более 47 тысяч человек посетили Нацмузей в рамках акции «Ночь музеев».





Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform