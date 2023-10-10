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    21:00, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Нобеля по экономике получила американка за изучение роли женщин на рынке труда

    Клаудия Голдин
    Фото: nobelprize.org.

    Нобелевскую премию по экономике получила американка Клаудия Голдин за изучение места и роли женщин на рынке труда, сообщила Шведская академия наук. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    - Ее исследования раскрывают причины изменения этой роли и указывает на основные преграды на пути к гендерному равенству, — сообщила академия.

    Голдин стала всего третьей женщиной, удостоенной экономического Нобеля за 55-летнюю историю премии.

    Приз, который формально не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом, включает денежное вознаграждение примерно в 1 млн долларов и золотую медаль особого дизайна.

    Как и в прошлом году, премию выписали за изучение животрепещущей проблемы современности.

    Год назад, когда Запад стоял на пороге банковского кризиса, премию дали тем, кто изучал роль банков в мировой экономике. Трое прошлогодних лауреатов — американцы Дуглас Даймонд, Филип Дибвиг и Бен Бернанке. Если бы не их труды, финансовый кризис 2008 года обернулся бы не рецессией, а депрессией, отметил Нобелевский комитет.

    Один из трех прошлогодних лауреатов, бывший руководитель Федеральной резервной системы США, главного центробанка мира Бен Бернанке еще 40 лет назад обосновал на примере Великой депрессии 1930-х, что потеря доверия к банкам и набеги вкладчиков являются не следствием, а зачастую — причиной перерастания умеренного экономического спада в крах.

    Прошлогодний Нобель по экономике немедленно доказал свою актуальность. Буквально через несколько месяцев в Америке начался новый банковский кризис.

    Вооруженные опытом борьбы с предыдущим кризисом и научными трудами нобелевской троицы, американские и европейские регуляторы быстро погасили пламя нового кризиса. И теперь готовятся к неизбежному следующему.

    Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

    Нобелевская премия по экономике — единственная, не указанная в завещании изобретателя динамита. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

    В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию — по экономической науке. В настоящее время она составляет 11 млн шведских крон.

    Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

    Теги:
    Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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