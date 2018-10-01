Нобелевскую премию проще потерять, чем выиграть - история курьезов

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Вчера было объявлено имя нового лауреата Нобелевской премии в области мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Среди главнейших мировых новостей на текущей неделе внимание мировой общественности приковано к Швеции и Норвегии, где объявляют имена лауреатов, пожалуй, самой престижной премии современности - Нобелевской.

В этой связи интересно вспомнить, что лауреаты этой премии, а точнее нобелевской медали отличия, частенько попадала в курьезные ситуации.

Медаль вывозили контрабандой, чтобы произвести впечатление на девушек в баре или расплавляли, чтобы она не досталась нацистам. За более чем столетнюю историю премии драгоценные золотые медали Нобелевских лауреатов пропадали в совершено сумасшедшие, порой, трагические или впечатляющие ситуации. Некоторые эксперты даже злословили, что Нобелевскую премию проще потерять, чем выиграть.

Вот некоторые из историй.

Когда в апреле 1940 года нацисты вторглись в Данию, ученые из Института теоретической физики им. Нильса Бора начали забеспокоились о золотых медалях Нобелевской премии 1914 и 1925 годов, которые были размещены на хранение. Они принадлежали двум немецким лауреатам - Максу фон Лауэ и Джеймсу Франку, которые были противниками фашизма.

«В гитлеровской империи считалось серьезным преступлением вывезти золото из страны, и имя Лауэ, выгравированное на медали, могло иметь серьезные последствия», - вспоминал венгерский химик Дьердь де Хевеши. Он растворил два диска с 23 каратами золота (а именно столько весили медали) в кислой смеси. В тех условия это было, пожалуй, удачное решение. Потом Хевеши хранил полученный продукт в оранжевой жидкости на полке в своей лаборатории, которая так и осталась незамеченной нацистами.

После окончания войны Хевеши, который сам в 1943 году выиграл Нобелевскую премию, превратил золото в слиток в 1950 году и передал его Нобелевскому фонду, чтобы его можно было вновь переплавить на медали, которые были вручены повторно в 1952 году.

В менее торжественной атмосфере норвежский писатель Кнут Гамсун получил Нобелевскую премию в области литературы из рук нацистского идеолога Иосифа Геббельса в 1943 году. Сторонник нацистов Гамсун был признан виновным в государственной измене в 1947 году и провел всю оставшуюся жизнь в психиатрических учреждениях. Неизвестно, что стало с его медалью.

Иногда из-за актов благотворительности, споров о наследовании или просто потому, что в жизни кого-то не все ладится, нобелевские медали попадают на аукционы.

Нобелевская премия мира, завоеванная французом Аристидом Брианом в 1926 году, за его роль в послевоенном примирении с Германией, была продана за скромную сумму в 12 200 евро (14 000 долларов) в 2008 году. Быть может потому, что мир был установлен тогда ненадолго.

Шесть лет спустя американский ученый Джеймс Уотсон, который получил премию 1962 года за совместное открытие структуры ДНК, известный своими ксенофобскими взглядами, в частности утверждавший, что представители разных рас имеют различные интеллектуальные способности, что обусловлено генетически, продал свою медаль за рекордные 4,1 млн долларов без учета налогов. Однако произошло чудо - анонимный покупатель, а им оказался российский миллиардер Алишер Усманов, выкупил эту медаль и вернул ее Уотсону.

Были также случаи, когда медали воровали, и они пропадали.

В музее наследия Франции в 2015 году «приделали ноги» к медали лауреата 1926 года, которая принадлежала бывшему премьер-министру Франции Аристину Бриану. Награду так и не нашли до сих пор.

Медаль 1913 года, впервые присужденная представителю азиатского континента - индийскому писателю Рабиндранату Тагору, была похищена в 2004 году и не найдена до сих пор.

Там же в Индии в 2017 году грабители умыкнули медаль Нобелевской премии мира 2014 года, присужденную активисту в области прав детей Кайлашу Сатьярти. Однако это была копия, оригинал выставлен в музее.

Иранский адвокат и правозащитник Ширин Эбади в 2009 году была обвинена официальным Тегераном в неоплате налогов. Ее банковская депозитная ячейка была вскрыта, а вместе с ней была изъята нобелевская медаль, которая после акций протеста была возвращена законной хозяйке.

Имена нобелевских лауреатов выгравированы на обратной стороне их наград, а на медалях, присужденных за мир и экономику, имена красуются с края. В этом случае шанс перепутать медаль высок. Как это и случилось в 1975 году, когда лауреаты в области экономики Леонид Канторович из СССР и Тьяллинг Купманс из США вернулись домой с медалями друг друга. В то время «холодной» войны дипломатам понадобилось аж четыре года усилий, чтобы обменять медали.

Паника возникла в декабре 1999 года в Гранд-отеле Осло, где обычно вручается Нобелевская премия мира. Медаль, только что присужденная движению «Врачи без границ» (MSF), исчезла. На следующий день медаль вернули - члены французской делегации MSF позаимствовали ее, чтобы произвести впечатление на девушек в барах Осло.

«Все могли увидеть следы зубов тех, кто хотел удостовериться: действительно ли эта медаль сделана из золота», - позже вспоминал Мортен Роструп, член делегации норвежской «MSF» в своей книге 2006 года.

Ильяс Омаров, Осло