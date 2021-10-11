РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:43, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нобелевскую премию присудили за эмпирический взгляд на экономику отношений

    None
    None
    СТОКГОЛЬМ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Дэвиду Карду награда будет вручена за «за его эмпирический вклад в экономику труда». Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

    Лауреаты этого года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем.

    «Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях», - пояснил Нобелевский комитет свой выбор.

    Ученые показали, что с помощью экспериментов можно выявить крайне важные для социальных наук причины и следствия: например, влияние иммиграции на уровень оплаты и занятости или продолжительного образования на будущий доход.

    «Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине»,- отметили шведские эксперты.

    Напомним, помимо этого, Нобелевская премия мира присуждена журналистам из России и Филиппин. Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании. Премия по химии присуждена за разработку ассиметричного органокатализа. Премию по физике присудили трем ученым: Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания.

    Теги:
    Экономика Мировые новости Швеция
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!