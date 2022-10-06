Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно
В формулировке Академии говорится, что Анни Эрно получила награду за «мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает происхождение, отчуждение и коллективные ограничения личных воспоминаний».
Одна из самых известных книг Эрно «Событие» рассказывает о том, как писательница пережила аборт в 1963 году, когда прерывание беременности во Франции было нелегальным.
В прошлом году экранизация этой книги режиссером Одри Диван получила «Золотого льва» Венецианского фестиваля.
В списке фаворитов букмекеров в этом году поменялось немногое, помимо Эрно, в него попали французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.
В этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам - британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой. Еще один писатель - украинец Сергей Жадан.
Фото: bbc.com