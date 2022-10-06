Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно, известная своими автобиографическими книгами. Она считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В формулировке Академии говорится, что Анни Эрно получила награду за «мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает происхождение, отчуждение и коллективные ограничения личных воспоминаний».

Одна из самых известных книг Эрно «Событие» рассказывает о том, как писательница пережила аборт в 1963 году, когда прерывание беременности во Франции было нелегальным.

В прошлом году экранизация этой книги режиссером Одри Диван получила «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

В списке фаворитов букмекеров в этом году поменялось немногое, помимо Эрно, в него попали французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

В этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам - британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой. Еще один писатель - украинец Сергей Жадан.









Фото: bbc.com











