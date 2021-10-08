Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена писателю из Танзании Абдулразаку Гурне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Нобелевский комитет Шведской академии.

Гурна удостоился Нобелевской премии этого года «за его бескомпромиссное и сострадательное описание последствий колониализма и судьбу беженцев, оказавшихся в водовороте культур и континентов».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар в Индийском океане. Он прибыл в Англию в качестве беженца в конце 1960-х годов. Гурна опубликовал десять романов и целый ряд рассказов. Тема нелегких судеб беженцев пронизывает все его работы.

Нобелевский комитет отмечает, что с 1901 года были вручены уже 114 Нобелевских премий по литературе. В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.