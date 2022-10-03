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Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили шведскому ученому

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Октября 2022, 17:53
Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили шведскому ученому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шведский палеогенетик Сванте Пяэбо стал очередным лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине. Нобелевский комитет присудил ему награду за «его открытия, касающиеся геномов вымерших гомининов и эволюции человека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В своих новаторских исследованиях, говорится в заявлении комитета, Сванте Пяэбо «совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминина Денисова. Важно отметить, что Пяэбо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 000 лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции».

Также на этой неделе станут известны лауреаты премий в области физики, химии, литературы (в четверг, 6 октября) и мира (в пятницу, 7 октября). Завершится «Нобелевская неделя» в понедельник, 10 октября, премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области медицины или физиологии стали Дэвид Джулиус и Арден Парапутян. Они открыли, каким образом температура или, например, прикосновение превращаются в человеческие ощущения.

Фото cdn.oxu.az





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