Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имя лауреатов премии в области медицины или физиологии. Ими стали Дэвид Джулиус и Арден Парапутян. Они открыли, каким образом температура или, например, прикосновение превращаются в человеческие ощущения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Вручение прошло дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета.

Открытие Джулиуса и Парапутяна нобелевское жюри сочло прорывным.

«Лауреаты нынешнего года позволили нам понять, как температура или механическая сила инициируют нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать мир и адаптироваться», - заявили в комитете.

Эта технология потенциально может применяться в разных областях - от медицины до виртуальной реальности и роботостроения.

Премия в области медицины вручается, по словам члена Нобелевской ассамблеи профессора Джулин Зират, «по очень узким критериям».

«Мы искали открытие, которое открыло двери и помогло нам увидеть проблему в новом свете», - говорит она.

«Уровень открытия должен быть очень высоким. Это не может быть изобретением или усовершенствованием чего-то существующего. Должно быть именно открытие», - добавила она в интервью перед вручением премии.

На этой неделе нобелевский комитет объявит обладателей премии еще в четырех областях. Во вторник объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. 11 октября объявят лауреатов премии в области экономики.

В пятницу в столице Норвегии будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. На нее претендуют 329 кандидатов.