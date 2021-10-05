Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – В этом году Нобелевскую премию по физике поделили между собой три ученых Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Нобелевского комитета.

Нобелевский комитет отмечает, что три лауреата получили Нобелевскую премию по физике этого года за исследования хаотических и явно случайных явлений. Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн были удостоены одной половины высшей награды научного сообщества за физическое моделирование климата Земли, а также за открытие того, как человечество влияет на него. В свою очередь другую половину получит Джорджио Паризи за его революционный вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов.

Одной из сложных систем, имеющих жизненно важное значение для человечества, является климат Земли. Японец Сюкуро Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли и был первым человеком, исследовавшим взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей, отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Примерно десять лет спустя немец Клаус Хассельманн создал модель, которая связывает воедино погоду и климат, тем самым отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Он также разработал методы идентификации конкретных сигналов, отпечатков пальцев, которые отражаются в климате как природными явлениями, так и деятельностью человека. Его методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа человеком.

Примерно в 1980 году итальянец Джорджио Паризи обнаружил скрытые узоры в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия являются одними из самых важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных и очевидно совершенно случайных материалов и явлений не только в физике, но и в других областях, таких как математика, биология, нейробиология и машинное обучение.

«Открытия, отмеченные Нобелевским комитетом в этом году, демонстрируют, что наши знания о климате опираются на прочную научную основу, основанную на строгом анализе наблюдений. Все лауреаты этого года внесли свой вклад в более глубокое понимание свойств и эволюции сложных физических систем», - отметил Торс Ханс Ханссон, председатель Нобелевского комитета по физике.

В этом году, как и в прошлом, награждение победителей пройдет онлайн 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Победители получат медали, дипломы и денежный приз в размере 10 миллионов крон.