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Нобелевскую премию по физике получили три разработчика лазеров

2 Октября 2018 16:38 180
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Нобелевскую премию по физике получили три разработчика лазеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий, передает BBC.

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При этом Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. Предыдущий раз женщина получала Нобель по физике 55 лет назад.

Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше 1 млн долларов).

Артур Эшкин разработал технологию «оптического пинцета», которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами.

Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.

Фото: AFP

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Ключевые слова: Наука,
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