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Нобелевскую премию по физике получили три разработчика лазеров
2 Октября 2018 16:38 180
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий, передает BBC.
При этом Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. Предыдущий раз женщина получала Нобель по физике 55 лет назад.
Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше 1 млн долларов).
Артур Эшкин разработал технологию «оптического пинцета», которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами.
Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.
Фото: AFP
Ключевые слова: Наука,
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