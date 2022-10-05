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Нобелевскую премию по физике получили три человека

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 08:53
Нобелевскую премию по физике получили три человека

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике за 2022 год французу Алену Аспе, американцу Джону Ф. Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Нобелевская премия в этом году присуждена за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации», - пояснили свое решение в Нобелевском комитете.

Денежная часть премии в размере 10 миллионов шведских крон (почти 900 тысяч долларов США) будет вручена 10 декабря. Деньги выплачиваются из фонда, созданного по завещанию, которое оставил создатель премии, шведский изобретатель Альфред Нобель, умерший в 1895 году.

Фото: globeecho.com


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