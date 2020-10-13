Нобелевскую премию по экономике присудили за новый тип аукционов

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Шведская академия объявила имена лауреатов Нобелевской премии в области экономики 2020 года. Премия достанется американским экономистам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за разработку теории аукционов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

72-летний Милгром и 83-летний Уилсон считались одними из основных претендентов на премию в этом году. Премия присуждена им «за доработку теории аукционов», заявил представитель Нобелевского комитета. Эта теория - о том, как ведут себя люди на рынках, которые работают по типу аукциона. Наработки ученых применимы и к другим жизненным ситуациям.

«Новые форматы аукционов - прекрасный пример того, как простое исследование может впоследствии стать основой для изобретений, которые приносят пользу обществу», - говорится в заявлении Шведской академии.

В прошлом году премию получили Майкл Кремер из Гарварда и супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института. Они разработали новый подход к поиску рецептов борьбы с бедностью.



Милгром и Уилсон вполне соответствуют наиболее распространенному типажу нобелевских лауреатов по экономике - американский мужчина старше 55 лет.

Нобелевская премия по экономике - не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке.

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса церемония пройдет виртуально и без традиционного банкета.