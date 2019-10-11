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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

11 Октября 2019 16:28
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира-2019 премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его судьбоносную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт премии.

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Эта награда является своего рода благодарностью всем людям, работающим в интересах мира и урегулирования конфликта в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

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Ключевые слова: Африка,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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