Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Нобелевскую премию мира получили правозащитники Беларуси, России и Украины

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Октября 2022, 15:54
Нобелевскую премию мира получили правозащитники Беларуси, России и Украины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году Нобелевский комитет решил поделить премию мира между кандидатами из Беларуси, России и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Единственным индивидуальным получателем «нобелевки» в этом году стал белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна», «узник совести» Алесь Беляцкий. Кроме того премию мира за 2022 год с ним поделили две правозащитные организации: российский центр «Мемориал» и украинский Центр гражданских свобод («Центр громодянських свобод»).

В прошлом году мирная «нобелевка» была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту, главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Кроме Муратова в России лауреатами Нобелевской премии мира становились последний глава СССР Михаил Горбачев (в 1990 году) «за ведущую роль, которую он сыграл в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом», и правозащитник и ученый Андрей Сахаров (в 1975 году) «за борьбу за права человека в Советском Союзе, разоружение и сотрудничество между народами».


Фото: euronews.com


Беларусь   Россия   Украина   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау