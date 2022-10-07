Нобелевскую премию мира получили правозащитники Беларуси, России и Украины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году Нобелевский комитет решил поделить премию мира между кандидатами из Беларуси, России и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Единственным индивидуальным получателем «нобелевки» в этом году стал белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна», «узник совести» Алесь Беляцкий. Кроме того премию мира за 2022 год с ним поделили две правозащитные организации: российский центр «Мемориал» и украинский Центр гражданских свобод («Центр громодянських свобод»).

В прошлом году мирная «нобелевка» была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту, главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Кроме Муратова в России лауреатами Нобелевской премии мира становились последний глава СССР Михаил Горбачев (в 1990 году) «за ведущую роль, которую он сыграл в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом», и правозащитник и ученый Андрей Сахаров (в 1975 году) «за борьбу за права человека в Советском Союзе, разоружение и сотрудничество между народами».

Фото: euronews.com