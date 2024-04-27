РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Нобелевский фестиваль медицины проходит в Астане

    Нобелевский фестиваль медицины
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Астане открылся двухдневный международный фестиваль Nobel fest, посвященный теме медицинских инноваций. Форум собрал лучших экспертов со всего мира, чтобы обсудить новые тренды в медицине, прорывы в достижении долголетия, безопасность и многое другое, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Основатель и директор Nobel fest Максат Курбенов подчеркнул важность мероприятия для казахстанского сообщества.

    – Сегодня проходит первый Нобелевский фестиваль, который посвящен вопросам медицины. Это большая тема, мы хотели ее раскрыть и создать в регионе первую масштабную конференцию по этой теме. В программе фестиваля участвуют более 40 международных экспертов и обладателей мировых престижных наград из Америки, Франции и стран СНГ. Миссия фестиваля – сделать мировые знания доступными, и чтобы мировые ученые приезжали в Казахстан делиться знаниями и открытиями в медицине, – сказал Максат Курбенов.

    Nobel Fest
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Nobel Fest
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Нобелевский фестиваль медицины
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    С приветственным словом выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он записал видеообращение к организаторам и участникам фестиваля, отметив необходимость инклюзии медицинских знаний и уроках пандемии ковида.


    – Инновации всегда были двигателем прогресса в области здравоохранения, вспомним вакцины, пенициллин и технологии, которые позволяют нам исследовать, анализировать и даже изменять человеческий ген. Инновации стоят в центре нашего видения и миссии. Пандемия COVID 19 напомнила нам о способности инноваций спасать жизни благодаря разработке вакцин в рекордные сроки. Однако она также является серьезным напоминанием о том, что инновации должны сопровождаться справедливостью. Неравный доступ к вакцинам привел к потере жизней и затягиванию пандемии. Инновации наиболее эффективны, когда они сокращают неравенство и отвечают на потребности стран, а не становятся причиной дальнейшего отставания людей. Поэтому равный доступ к вакцинам и другим средствам является одним из ключевых принципов договоренности о пандемии. ВОЗ работает расширением инноваций, которые помогут самым отдаленным и малообеспеченным сообществам улучшить здоровье. ВОЗ была основана 86 лет назад на убеждении что здоровье доступно не только тем, кто может его себе позволить, а является фундаментальным правом каждого человека, – сказал глава ВОЗ.

    Тедрос Адханом Гебрейесус
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Во время открытия фестиваля клинический профессор нейрохирургии Университета Джорджа Вашингтона и главный нейрохирург Института нейрохирургии имени Абдулрауфа Салим Абдулрауф обозначил цели специалистов своего направления.

    – XXI век – это век разума. Мы – нейрохирурги находимся на переднем крае всех вызовов, которые стоят перед нами. В своей работы мы хотим быть исключительными, а не посредственными, потому что когда мы сталкиваемся с вопросами жизни и смерти нужно стремиться к пределам своих возможностей для того, чтобы спасать жизни людей, – отметил Салим Абдулрауф.

    Нобелевский фестиваль медицины проходит в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Нобелевский фестиваль медицины
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Нобелевский фестиваль медицины
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Нобелевский фестиваль медицины проходит в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Нобелевский фестиваль медицины проходит в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Нобелевский фестиваль медицины
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Мероприятия проходит в столице 27 и 28 апреля.

     

    Теги:
    Наука Здравоохранение Медицина Астана Наука и инновации ВОЗ
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!