Нобелевский фестиваль медицины проходит в Астане

В Астане открылся двухдневный международный фестиваль Nobel fest, посвященный теме медицинских инноваций. Форум собрал лучших экспертов со всего мира, чтобы обсудить новые тренды в медицине, прорывы в достижении долголетия, безопасность и многое другое, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основатель и директор Nobel fest Максат Курбенов подчеркнул важность мероприятия для казахстанского сообщества.

– Сегодня проходит первый Нобелевский фестиваль, который посвящен вопросам медицины. Это большая тема, мы хотели ее раскрыть и создать в регионе первую масштабную конференцию по этой теме. В программе фестиваля участвуют более 40 международных экспертов и обладателей мировых престижных наград из Америки, Франции и стран СНГ. Миссия фестиваля – сделать мировые знания доступными, и чтобы мировые ученые приезжали в Казахстан делиться знаниями и открытиями в медицине, – сказал Максат Курбенов.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

С приветственным словом выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он записал видеообращение к организаторам и участникам фестиваля, отметив необходимость инклюзии медицинских знаний и уроках пандемии ковида.



– Инновации всегда были двигателем прогресса в области здравоохранения, вспомним вакцины, пенициллин и технологии, которые позволяют нам исследовать, анализировать и даже изменять человеческий ген. Инновации стоят в центре нашего видения и миссии. Пандемия COVID 19 напомнила нам о способности инноваций спасать жизни благодаря разработке вакцин в рекордные сроки. Однако она также является серьезным напоминанием о том, что инновации должны сопровождаться справедливостью. Неравный доступ к вакцинам привел к потере жизней и затягиванию пандемии. Инновации наиболее эффективны, когда они сокращают неравенство и отвечают на потребности стран, а не становятся причиной дальнейшего отставания людей. Поэтому равный доступ к вакцинам и другим средствам является одним из ключевых принципов договоренности о пандемии. ВОЗ работает расширением инноваций, которые помогут самым отдаленным и малообеспеченным сообществам улучшить здоровье. ВОЗ была основана 86 лет назад на убеждении что здоровье доступно не только тем, кто может его себе позволить, а является фундаментальным правом каждого человека, – сказал глава ВОЗ.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Во время открытия фестиваля клинический профессор нейрохирургии Университета Джорджа Вашингтона и главный нейрохирург Института нейрохирургии имени Абдулрауфа Салим Абдулрауф обозначил цели специалистов своего направления.

– XXI век – это век разума. Мы – нейрохирурги находимся на переднем крае всех вызовов, которые стоят перед нами. В своей работы мы хотим быть исключительными, а не посредственными, потому что когда мы сталкиваемся с вопросами жизни и смерти нужно стремиться к пределам своих возможностей для того, чтобы спасать жизни людей, – отметил Салим Абдулрауф.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Мероприятия проходит в столице 27 и 28 апреля.



