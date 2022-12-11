Нобелевских лауреатов наградили в Стокгольме

11 Декабря 2022, 00:53

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Церемония чествования одиннадцати нобелевских лауреатов прошла в субботу в Филармонии Стокгольма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Победители в научных номинациях, а также в области литературы и экономики получили почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла ХVI Густава.

Сразу после церемонии награды были выставлены в витринах одного из залов ратуши города для обозрения, но Нобелевский фонд вернет их обладателям в ближайшие дни.