Нобелевская премия по химии присуждена за разработку ассиметричного органокатализа

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Нобелевская премия по химии 2021 года присуждена Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку асимметричного органокатализа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Нобелевский комитет.

В официальном заявлении Нобелевского комитета отмечается, что Лист и Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии 2021 года за разработку нового точного инструмента для молекулярного конструирования: органокатализа. Данная разработка оказала большое влияние на фармацевтические исследования и сделала химию более экологичной.

Многие области исследований и отраслей зависят от способности химиков конструировать молекулы, которые могут образовывать эластичные и прочные материалы, накапливать энергию в батареях или замедлять прогрессирование заболеваний. Для этой работы требуются катализаторы, которые представляют собой вещества, контролирующие и ускоряющие химические реакции, не становясь частью конечного продукта. Например, катализаторы в автомобилях превращают токсичные вещества в выхлопных газах в безвредные молекулы. Наши тела также содержат тысячи катализаторов в виде ферментов, которые вырезают молекулы, необходимые для жизни.

Таким образом, катализаторы являются фундаментальным инструментом для химиков, но исследователи долгое время считали, что в принципе доступны только два типа катализаторов: металлы и ферменты. Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии 2021 года, потому что в 2000 году они, независимо друг от друга, разработали третий тип катализа. Их разработка называется асимметричным органокатализом и основывается на небольших органических молекулах.

«Эта концепция катализа настолько же проста, насколько и гениальна, и факт в том, что многие люди задавались вопросом, почему мы не подумали об этом раньше», - отметил Йохан Аквист, председатель Нобелевского комитета по химии.

Органокатализ развивается с поразительной скоростью с 2000 года. Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан остаются лидерами в этой области. Им удалось продемонстрировать, что органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах. Таким образом, органокатализаторы приносят большую пользу человечеству.