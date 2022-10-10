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    16:45, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Нобелевская премия по экономике присуждена трем ученым из США

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    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Нобелевская премия по экономике присуждена трем американским ученым - профессору Бену Бернанке из Института Брукингса, Дугласу Даймонду из Чикагского Университета и Филипу Дибвигу из Университета Сент-Люиса за изучение банков и изучение причин и последствий финансовых кризисов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    В 2021 году премию разделили трое американских ученых, которые придумали, как делать научно обоснованные выводы из казалось бы ненаучных экспериментов.

    Нобелевский комитет посчитал, что это открытие помогло человечеству приблизиться к пониманию сложных процессов в обществе и поиску кратчайшего пути к всеобщей гармонии и достатку.

    Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

    Эта премия изначально не была прописана в завещании Альфреда Нобеля. Ее начали вручать в 1969 году по инициативе Банка Швеции.



    Фото-иллюстрация: facebook.com/nobelprize





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