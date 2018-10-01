Нобелевская премия мира: в фокусе - борьба с насилием

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В столице Норвегии Осло назвали лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Ими врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад, передает МИА «Казинформ».

«Премия присуждена за их борьбу с сексуальным насилием в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов» - объявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Надя Мурад занимается общественной работой по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия во время войны. Доктор Денис Муквеге, специализирующийся на оказании медицинской помощи женщинам-жертвам изнасилований, неоднократно критиковал правительство Конго и других стран за недостаточные усилия в борьбе с насилием в качестве оружия войны.

В этом году в списке было 329 кандидатов, в том числе 112 общественных и международных организаций. По правилам нобелевского комитета имена номинантов могут быть раскрыты только через 50 лет.

Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло 10 декабря - в день смерти Нобеля.

Накануне объявления было немало прогнозов в отношении будущих лауреатов. «Претендентов на Нобелевскую премию мира предостаточно, но нет явного фоворита» - таков был отсновной лейтмотив в СМИ.

Эксперты обращали внимание на рост популярности «Движения #MeToo», подчёркивающего осуждение сексуального насилия и домогательств. В этом направлении внимание было уделено кандидатурам Денису Муквеге и Наде Мурад.

Как оказалось, эксперты были правы - на сей раз Норвежский нобелевский комитет, принимающий решение о выборе лауреата премии мира, сделал выбор на борьбу с сексуальным насилием. «Нобелевские спецы чаще всего не ошибаются, потирая свои затылки», - отметал с некоторой иронией один из норвежских сайтов.

По данным журналистов, Муквеге входил в список претендентов на получение награды в течение десяти лет. На протяжении двух десятилетий он помогал женщинам в раздираемой войной Восточной Демократической Республике Конго.

В это время как Надя Мурад стал активистом после того, как побывала в плену ДАИШ. Для Мурад это не первая награда. В 2016 году в возрасте 23 лет она стала послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, по торговле людьми в условиях конфликта. Иракская правозащитница езидского происхождения является лауреатом премии Гавела по правам человека и премии Сахарова за свободу мысли. Она также включена журналом «Time» в список 100 самых влиятельных людей мира 2016 года.



Среди других претендентов на Нобелевскую премию мира назывались имена президента США Дональда Трамп, руководителей Южной и Северной Кореи Мун Чже Ина и Ким Чен Ына за процесс межкорейского примирение.

Вместе с тем отмечалось, что этот процесс находится лишь в начальной стадии, которые внушают оптимизм. «С одной стороны, межкорейский прорыв я считаю самым драматичным в этом году, а с другой задаюсь вопросом, не будет ли преждевременно давать приз на текущем начально достигнутом уровне», - отметил глава Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. Вместе с тем, по мнению Смита «было бы неуместным давать приз Трампу, который вывел США из Парижского соглашения по климату и иранской ядерной программы».

Было упомянуто имя и премьер-министра Эфиопии Аби Ахмеда, который дал надежду на зарождающийся процесс примирения между Эфиопией и Эритреей после 20 лет войны между этими двумя соседними странами.

Руководитель института исследований мира Осло (PRIO) Генрих Урдал считал претендентом Всемирную продовольственную программу ООН (WFP), которая ежегодно помогает миллионам голодающих.

Другими кандидатов упоминались Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, саудовский блоггер Райф Бадави, организации, защищающие средства массовой информации, такие как «Репортеры без границ».

Автор: Ильяс Омаров